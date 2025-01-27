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В Британии арестовали наркобарона из-за фото его жены в соцсетях

La Prensa: в Лондоне задержали наркобарона, найдя его по фото жены
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Peter Nicholls/Reuters

В аэропорту Лондона задержали наркобарона Луиса Мануэля Пикадо Грихальбу, отследив его местоположение по фотографиям жены в социальных сетях. Об этом сообщает газета La Prensa.

По информации издания, наркобарон несколько месяцев разыскивался Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA). Его подозревали в доставке кокаина из Лимона в Коста-Рике в Соединенные Штаты.

Как отмечают журналисты, Грихальба редко путешествовал со своей женой. Однако он решил купить ей и детям билеты на самолет в Европу. Наркобарон встретился с женой в Париже, где скрывался.

После приезда супруга обвиняемого сделала несколько постов в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). В одном из них пара позировала под Эйфелевой башней. За аккаунтом женщины следили агенты DEA, которые вычислили местоположение Грихальбы по опубликованным фото.

В июле прошлого года радиостанция adn40 сообщила, что Исмаэль «Эль Майо» Самбада Гарсия, 76-летний сооснователь крупнейшего мексиканского наркокартеля «Синалоа», и Хоакин Гусман Лопес, сын известного наркобарона Хоакина «Коротышки» Гусмана, сдались американским властям. В их отношении велось несколько расследований, связанных с наркоторговлей и организованной преступностью.

Ранее Мексика выдала США одного из главарей наркокартеля «Синалоа».

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