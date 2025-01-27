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В Греции полицейская светошумовая граната ранила фотожурналиста

FPA: в Афинах на митинге светошумовая граната попала в голову фотожурналиста
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Shutterstock

В Афинах в ходе разгона массового митинга одна из полицейских светошумовых гранат попала в голову фотожурналиста Мариоса Лолоса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Ассоциацию корреспондентов иностранной прессы в Греции.

«Одна из этих светошумовых гранат, попав в голову, ранила бывшего президента Союза фотожурналистов Греции Мариоса Лолоса у здания ректората афинского университета в центре Афин», — отметили в организации.

На митинге собралось около 30 тысяч человек. Участники акции выражали солидарность с теми, кто потерял близких в результате крушения поездов, произошедшего 1 марта 2023 года. Под конец демонстрации группа анархистов начала бросать в сотрудников полиции камни и бутылки с зажигательной смесью. В результате полицейские применили против анархистов светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

В декабре прошлого года сообщалось, что в Грузии фотокорреспондент Первого канала страны Ираклий Геденидзе получил травму в результате разгона антиправительственного митинга у здания парламента в Тбилиси. Его ударило пиротехникой в ногу. Фотографу оказала помощь бригада медиков.

Ранее журналист RT пострадал на протестах в Тбилиси.

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