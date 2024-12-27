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Мужчина проглотил живого цыпленка, чтобы вылечить бесплодие

Житель Индии проглотил живого цыпленка, надеясь вылечить бесплодие, и не выжил
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Depositphotos

В Индии мужчина проглотил живого цыпленка, чтобы вылечить бесплодие, и не выжил. Об этом сообщает SCMP.

Некоторое время назад супруги, много лет прожившие в браке без детей, обратились к целителю. 35-летний Ананд Ядав из штата Чхаттисгарх был готов на все, чтобы стать отцом, и решился по совету специалиста по тантре проглотить живого цыпленка. После ритуала мужчина принял душ, почувствовал головокружение и упал в обморок у себя дома. Его быстро доставили в больницу, но было уже поздно.

Медики осмотрели пострадавшего и обнаружили цыпленка длиной 20 см, застрявшего в горле. Врач, проводивший вскрытие, предположил, что птенец заблокировал дыхательные пути и пищевой тракт пациента, что привело к удушью.

«Я впервые столкнулся с подобным случаем за свою карьеру, проведя более 15 тысяч вскрытий. Находка потрясла нас всех», — заметил доктор, добавив, что некоторое время после освобождения птица еще была жива.

В настоящее время делом занимаются полицейские, а семья Ядава произошедшее не комментировала.

Ранее сообщалось, что женщина, четыре года пытавшаяся зачать с мужем ребенка, оказалась девственницей.

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