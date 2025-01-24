В Воронеже компания из девяти человек избила американского подростка

В Воронеже девять человек напали на 16-летнего подростка из Майами

В Воронеже подросток из США попал в больницу после массовой драки. Об этом сообщает «‎Вести Воронеж».

Инцидент произошел на улице Куцыгина. Как рассказала мать 16-летнего пострадавшего, компания подошла к молодому человеку и его другу, после чего один из них «придравшись к чему-то» напал на юношу, затем к драке присоединились еще три человека.

«Все четверо начали бить моего сына головой об железную решетку, потом к ним присоединились остальные пятеро», – поделилась женщина.

После этого молодые люди зашли в магазин, но компания не отставала от них и угрожала, пока их не прогнали продавцы. Когда на место приехала мать подростка, компания начала угрожать и ей.

У женщины и сына есть гражданство США и России. По ее мнению, компания напала на них из-за первого. Ситуация находится на контроле у прокуратуры.

Ранее в Омской области главу района уволили после драки из-за проблем с водоснабжением.