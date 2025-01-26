В Орловской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена на территории Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Внимание! Отбой ракетной опасности в Орловской области», — написал он в 16:35.

Воздушная тревога в регионе была объявлена в 15:52.

В ночь на 24 января на Россию была совершена самая крупная атака беспилотников с начала года. Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 121 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над регионами РФ. 37 дронов сбиты над Брянской областью, 20 — над Рязанской областью, 17 — над Курской областью, 17 — над Саратовской областью, семь — над Ростовской областью, шесть — над Белгородской областью, три — над Воронежской областью. Еще по два беспилотника сбиты над Тульской, Орловской и Липецкой областями, а по одному дрону перехватили над территориями республики Крым и Москвой, шесть — над Московской областью.

Ранее в Рязани после падения дрона загорелся дом.