Датский суд отказался экстрадировать на Украину россиянина

Ritzau: Дания не будет экстрадировать подозреваемого в шпионаже гражданина РФ

Датский суд отказался экстрадировать на Украину подозреваемого в шпионаже российского гражданина, а также украинца, обвиняемого в краже драгоценностей. Об этом сообщает агентство Ritzau со ссылкой на заявление Апелляционной комиссии.

В публикации отмечается, что в случае экстрадиции россиянин и украинец могут подвергнуться «бесчеловечному или унижающему их достоинство обращению, в том числе пыткам, со стороны Украины.

Подчеркивается, что Киев предоставлял гарантии соблюдения прав человека в отношении подозреваемого и обвиняемого, что не убедило датский суд.

16 января сообщалось, что российского пенсионера и бывшего советского офицера приговорили в Латвии к реальному сроку за шпионаж.

Согласно обвинительному заключению прокуратуры, мужчина получал общедоступную информацию о политических процессах в Латвии, критической инфраструктуре и военных объектах вблизи рижского аэропорта. В частности, как утверждается, он занимался наблюдением за местом дислокации 17-го батальона нацгвардии Латвии.

Ранее суд в Нидерландах оставил под стражей россиянина, подозреваемого в шпионаже.