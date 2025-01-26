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По делу о пожаре на курорте в Турции арестованы 15 человек

Sabah: 15 человек арестовали в связи с трагедией в отеле Grand Kartal
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Murad Sezer/Reuters

По делу о пожаре на горнолыжном курорте в Турции арестованы 15 человек. Об этом сообщает газета Sabah.

Утверждается, что среди задержанных числится заместитель мэра муниципалитета Болу Седат Гюленер и замдиректора пожарного департамента Кенан Джошкун. Кроме того, был арестован владелец гостиницы.

21 января в отеле Grand Kartal, который находится на популярном горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу, произошел разрушительный пожар. В момент возгорания в 12-этажном здании находились 237 гостей, включая семьи с детьми, которые приехали на отдых во время школьных каникул. Многие из гостей пытались спастись из горящей гостиницы по связанным между собой простыням, как по веревкам. Подробнее о произошедшем и кадры с места трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Турции решили снести отель, где произошел пожар.

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