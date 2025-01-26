На ликвидацию последствий ЧС в Керченском проливе направят 1,5 млрд рублей

Правительство России выделило 1,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

«Из резервного фонда правительства выделено 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

Средства будут направлены бюджету Краснодарского края на проведение ликвидационных мероприятий.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в сложных погодных условиях. В результате сильного шквалистого ветра и волнения моря до семи баллов танкеры потерпели крушение. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тысячи тонн мазута вылилось в Черное и Азовское моря.

23 января глава Минприроды Александр Козлов сообщил на совещании у президента РФ Владимира Путина, что правительство России выделит Краснодарскому краю до 1,5 миллиарда рублей на возмещение расходов по ликвидации последствий разлива мазута.

24 января в Севастополе в связи с крушением танкеров в Керченском проливе был введен режим ЧС федерального масштаба. Данная мера позволит привлечь дополнительные силы и средства для ликвидации последствий крушения танкеров.

Ранее министр экологии потребовал полностью очистить пляж Анапы к лету.