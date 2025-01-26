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Россиян предупредили о последствиях продажи собственной банковской карты

Роскачество: продажа банковской карты грозит владельцу уголовным преследованием
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Shutterstock

Россияне, которые продают собственные банковские карты, могут стать жертвами аферистов и, как результат, невольно оказаться участниками мошеннической схемы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на центр финансовой экспертизы Роскачества.

Специалисты рассказали, что в соцсетях можно встретить предложения о покупке банковских карт. Мошенники покупают карты для оформления кредитов, участия в финансовых пирамидах или отмывания денег. Иногда покупают только доступ к онлайн-банку, но есть и предложения о покупке «полного комплекта» — от пластиковой карты до SIM-карты с привязанным номером телефона. Цена варьируется от трех до 50 тысяч рублей.

Однако, выведя все деньги с полученной карты, мошенники могут оформить на владельца кредит, выплачивать который придется ему же.

Нередко случается так, что при устройстве на работу служба безопасности организации может при проверке увидеть участие человека в мошеннической схеме, даже если сам владелец не знает об этом. Это грозит риском отказа от должности и даже уголовным преследованием, заключили в Роскачестве.

Ранее россиянам рассказали, как защитить детей от мошенников в интернете.

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