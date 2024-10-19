Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что отсутствие России на годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау оскорбляет память узников нацизма. Его слова приводит РИА Новости.

«Возможно ли большее нарушение здравого смысла, исторической правды и оскорбления для всех... в Аушвице, чем то, что их освободители не будут здесь», — заявил Вулин.

По его словам, отсутствие России на мероприятии мотивируется несогласием западных стран с российской политикой.

17 октября Вулин назвал «антироссийскую истерию проявлением фашизма». Соответствующее заявление он сделал на приеме по случаю 80-летия освобождения Белграда в ходе Второй мировой войны, который состоялся в посольстве балканской республики в Москве. По словам политика, зло каждый раз повторяется, когда русским запрещают говорить на родном языке. Он также заявил, что «зло возвращается, когда сносят памятники советским воинам и даже требуют», чтобы русские принимали участие в этом.

Ранее в Кремле предположили, как долго продлится русофобия на Западе.