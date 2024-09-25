Вучич возмутился отказом пригласить Россию на годовщину освобождения Освенцима

Президент Сербии Александар Вучич возмутился тем фактом, что представителей России не пригласили на годовщину освобождения концлагеря Освенцим. Об этом сообщает РИА Новости.

Вучич подчеркнул, что на мероприятие вместо представителей от России пригласят тех, «кто создал концлагерь». По его мнению, «все у нас в мире очень странно».

23 сентября директор мемориального комплекса «Аушвиц — Биркенау» Пётр Цывинский заявил, что российскую делегацию не пригласят на церемонию в честь 80-летней годовщины со дня освобождения концентрационного лагеря Освенцим, которая пройдет 27 января 2025 года.

27 января 1945 года Советская армия вошла в Освенцим, Биркенау и Моновиц и освободила около семи тысяч заключенных, большинство из которых были больны и находились в тяжелом состоянии. Эсэсовцы и полицейские нацистской Германии в период с 1940 по 1945 год депортировали в комплекс Освенцим не менее 1,3 миллиона человек.

В конце августа внук Шарля де Голля Пьер назвал плевком в память героев войны отказ Франции приглашать представителей России на мероприятия, посвященные 80-й годовщине освобождения Парижа.

Ранее посольство РФ упрекнуло США в переписывании фактов Второй мировой войны.