Эксперт объяснил, к чему приведут инвестиции Трампа в крупнейший ИИ-проект на $500 млрд

Дональд Трамп выделил $500 млрд OpenAI на создание суперкомпьютера, который будет создавать сверх умные нейросети. Как рассказал «Газете.Ru» Евгений Жорницкий, COO Napoleon IT, эксперт по ИИ, в определенных областях когнитивной деятельности последние модели ИИ способны превзойти среднего человека и осмысленно и эффективно писать сложные программы: они могут сдавать экзамены по физике, математике, по медицине и другим наукам.

«Общие доступные модели, как правило, отстают от того, что есть в лабораториях, на год, а то и на полтора. Соответственно, модели, которые есть сейчас в лабораториях OpenAI, значительно более прогрессивные. В последнем письме Сэма Альтмана описана ретроспектива двухлетней работы, в течение которой были сделаны основные прорывы. Он понимает безопасность AI как постепенный вывод искусственного интеллекта из лаборатории в мир, чтобы общество успевало к нему адаптироваться. 500 миллиардов — это радикальная инвестиция, самая большая в мире. В эту гонку вступит Китай и другие крупные игроки», — объяснил он.

Для сравнения, в России технологические гиганты вкладывают в развитие ИИ суммы гораздо меньшие. Национальный центр физики и математики (НЦФМ) объявил о планах по разработке прототипа самой мощной в мире гибридной электронно-фотонной вычислительной системы к 2027 году. Система, которая будет сочетать электронику и фотонику, предназначена для сверхбыстрой обработки данных с применением ИИ-технологий, основанных на оптических искусственных нейронных сетях.

«Так, развитие искусственного интеллекта станет драйвером для ускорения научных открытий. В бизнесе скорость решений, которые сможет принять искусственный интеллект, позволит сделать компании более эффективными, быстрыми и прибыльными. А продукты станут самыми удобными, интересными и полезными. Пользователи будут все чаще буду обучиться использованию искусственного интеллекта не только в профессиональной деятельности, но и в повседневных задачах, чтобы увеличить свою эффективность. Бизнесу необходимо поставить задачу, условно покрыть в этом году 30% функций ИИ-агентами», — добавил он.

Но есть, конечно, и негативный сценарий. Сегодня в репозитории GitHub уже больше половины программного кода написано искусственным интеллектом, а трафик упал на 80%.

«Большой риск в появлении вредоносного кода и поиска уязвимостей, недекларированных возможностей бэкдоров (незащищенные сегменты кода). Если такой инструмент появится слишком быстро, то люди не успеют к нему подготовиться. Это может повлиять на изменения профессий, доходов огромных масс людей. Что касается государственных инициатив, то необходимо готовить большее количество кадров и наращивать вычислительные мощности», — заметил эксперт.

Российские объемы клауда, то есть суперкомпьютеров, таковы, какие они есть, и это отражается на их стоимости, которые в 3-4 раза дороже, чем европейские клауды, купленные через VPN. Это происходит из-за нехватки вычислительных мощностей. Нужно на порядок вырасти с точки зрения вычислительных мощностей и производства, резюмировал он.

Ранее эксперт предупредил о рисках полномасштабного внедрения нейросетей.