В Японии чиновник пообещал натравить медведя на недовольных жителей, пишет Sora News.

Как пишут СМИ, в супермаркете города Акита произошел инцидент, когда медведь ворвался в магазин и напал на сотрудника, который получил травмы головы и лица. После эвакуации и опечатывания магазина были установлены клетки-ловушки для отлова животного. На следующий день медведь был пойман и усыплен.

С тех пор местные чиновники получили 56 телефонных звонков по поводу инцидента, из которых 24 выражали недовольство по поводу решения о судьбе медведя. В ответ на это губернатор префектуры ответил, что натравит медведя на недовольных.

«Назовите мне свой адрес, потому что я собираюсь отправить вам медведя. Если вы беспокоитесь о них, я отправлю его вам домой», — заявил он.

В последние годы нападения медведей стали серьезной проблемой в сельских районах Японии, что связано с сокращением числа охотников, считают эксперты.

Ранее в Японии мужчина пришел домой и наткнулся на медведя.