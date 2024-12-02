Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые назвали признак, объединяющий одиноких людей

В Колумбийском университете выяснили, как одиночество влияет на мышление и речь

close
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Колумбийского и Стэнфордского университетов США пришли к выводу, что у одиноких людей формируется своеобразное восприятие мира. Исследование опубликовали в журнале Communications Psychology.

В научном эксперименте приняли участие более 1000 человек. Ученые сопоставили данные и обнаружили, что одинокие люди обладают уникальными реакциями на крупные культурные феномены.

Исследователи выдвинули три гипотезы. Во-первых, одиночество затрудняет социальные связи. Во-вторых, оно усиливает изоляцию. В-третьих, одинокие люди способны к более индивидуалистическому мышлению.

До этого стало известно, что животные позитивно влияют на психику человека. Об этом сообщила психолог Дарья Дугенцова. Она напомнила, что существует понятие «пет-терапия» — лечение домашними питомцами. Однако, по ее словам, в случае серьезных психических расстройств, таких как депрессия, полностью заменить профессиональную помощь пет-терапией не получится.

Ранее психологи выяснили, как наличие питомца влияет на развитие детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами