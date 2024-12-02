Ученые назвали признак, объединяющий одиноких людей

Ученые из Колумбийского и Стэнфордского университетов США пришли к выводу, что у одиноких людей формируется своеобразное восприятие мира. Исследование опубликовали в журнале Communications Psychology.

В научном эксперименте приняли участие более 1000 человек. Ученые сопоставили данные и обнаружили, что одинокие люди обладают уникальными реакциями на крупные культурные феномены.

Исследователи выдвинули три гипотезы. Во-первых, одиночество затрудняет социальные связи. Во-вторых, оно усиливает изоляцию. В-третьих, одинокие люди способны к более индивидуалистическому мышлению.

До этого стало известно, что животные позитивно влияют на психику человека. Об этом сообщила психолог Дарья Дугенцова. Она напомнила, что существует понятие «пет-терапия» — лечение домашними питомцами. Однако, по ее словам, в случае серьезных психических расстройств, таких как депрессия, полностью заменить профессиональную помощь пет-терапией не получится.

Ранее психологи выяснили, как наличие питомца влияет на развитие детей.