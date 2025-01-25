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В Совфеде хотят жестче наказывать за нарушения при транспортировке нефтепродуктов

В Совфеде предложили ужесточить наказание за нарушения при нефтеперевозках
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных в эфире телеканала «Россия 24» предложил ужесточить ответственность компаний за соблюдение требований безопасности при перевозке нефтепродуктов.

Сенатор выступил за ревизию законодательства в этой сфере на фоне ЧП в Керченском проливе.

«Абсолютно правильно сегодня обсудить ужесточение наказания за игнорирование, за нарушение тех требований, которые сегодня есть, как компаниям, так и к надзорным органам, которые контролируют данные решения», — сказал Двойных.

Он добавил, что перевозившие нефтепродукты суда грубо нарушили сезонные ограничения. Сейчас следователи выясняют, кто позволил им выйти в морскую акваторию в том техническом состоянии, в котором они работали на рейсе.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты. Причиной ЧП, скорее всего, стала погода: в тот день был сильный шквалистый ветер, а волны достигали семи баллов. По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море. Экологи предупреждают, что последствия катастрофы могут быть долгоиграющими: часть разлившегося мазута с танкеров опустилась на дно и будет всплывать, когда потеплеет.

Ранее стала известна судьба потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239».

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