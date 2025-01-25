ФСИН отреагировала на данные о побеге в ДНР обвиняемого в бандитизме заключенного

ФСИН опровергла данные о побеге в ДНР обвиняемого в бандитизме заключенного

Управление ФСИН по Донецкой народной республике (ДНР) в своем Telegram-канале опровергло информацию о побеге заключенного, которого приговорили к 10 годам тюрьмы за бандитизм.

В ведомстве подчеркнули, что никаких побегов в регионе не было.

Информацию о побеге распространил в том числе Telegram-канал Baza. Он утверждал, что 29-летний житель Мурманской области, обвиненный по статьям о бандитизме, похищении человека, вымогательстве, краже, лишении свободы и умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью, сбежал днем 23 января. Следствие считало, что он возглавлял преступную группировку, был причастен к семи преступлениям и организовал массовые беспорядки в СИЗО.

По словам самого заключенного, за решеткой он 11 раз прочитал Новый Завет и поверил в Бога. Мужчина обещал не нарушать порядок в колонии, чтобы освободиться по УДО, жениться на матери своего ребенка и организовать свой собственный бизнес.

Ранее бойца ММА заподозрили в планировании побега из ИВС.