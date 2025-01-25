Глава ЦИК Белоруссии пошутил про БДИПЧ ОБСЕ

Председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Игорь Карпенко описал заявление Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ о выборах в Белоруссии фразой из советского мультфильма. Об этом сообщает РИА Новости.

Карпенко напомнил, как в 90-е годы, когда в Москве была Олимпиада (ее бойкотировали США и ряд других стран Запада), показывали мультфильм, в котором была фраза «Все за, а Баба Яга против».

«Эти люди, которые оттуда, из нескольких тысяч километров, говорят, что выборы, которые еще не прошли, они недействительные», - заявил Карпенко на брифинге. Так он прокомментировал сообщение БДИПЧ ОБСЕ о том, что бюро сожалеет, что не приедет наблюдать за выборами в Белоруссии.

Он сослался на заявления директора организации Марии Телалиан, по мнению которой, из-за отсутствия наблюдателей от этой структуры Белоруссия останется без «независимой оценки», и выразил недоумение тем, кто дал полномочия БДИПЧ ОБСЕ быть «главной структурой по оценке выборов».

Очередные выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. Избирательные участки оборудуют тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который баллотируется на новый срок, заявил, что европейские структуры вмешиваются во внутренние дела Белоруссии во время президентских выборов в стране, принимая решения о непризнании результатов электорального процесса.

Ранее кандидат в президенты Белоруссии Гайдукевич оценил выборы «без пятой колонны».