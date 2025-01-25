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В Белгородской области пенсионер приревновал жену и избил ее до потери сознания

В Белгородской области пенсионер жестоко избил жену из ревности
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Житель Белгородской области подозревается в нанесении тяжелых травм своей жене, пенсионер жестоко избил ее на почве ревности. Об этом сообщает mk.ru.

По данным следствия, 71-летний мужчина поссорился со своей 68-летней женой. Причиной конфликта стала ревность, в ходе ссоры пенсионер начал бить женщину кулаками по голове и туловищу.

Потерпевшая потеряла сознание, испуганный мужчина позвонил дочери и сообщил, что матери стало плохо, пенсионерку госпитализировали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, подозреваемому может грозить до восьми лет лишения свободы.

До этого сообщалось, в Москве 87-летняя пенсионерка попала в больницу после ужина с супругом. Женщина приготовила котлеты. Попробовав блюдо, муж заявил, что его невозможно есть, а женщина так и не научилась готовить котлеты к своим годам. Пенсионерка пыталась защитить себя словесно, но мужчине это не понравилось. Он избил возлюбленную табуреткой. Медики диагностировали у пожилой пациентки перелом двух ребер, пневмоторакс, многочисленные ушибы.

Ранее россиянин избил соседку битой за соблазнение приятеля алкоголем.

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