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Девочку-подростка с задержкой в развитии держала в клетке ее бабушка

В США бабушка держала свою 13-летнюю внучку в самодельной клетке
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Depositphotos

В США женщина держала собственную внучку с задержками в развитии в клетке, сообщает издание AZFamily.

На прошлой неделе 55-летняя Вирджиния Луджан из города Темпе в Аризоне обратилась за медицинской помощью, так как ее 13-летняя внучка не дышала. Девочку срочно доставили в больницу, но спасти не смогли.

Стало известно, что у подростка была задержка когнитивного развития и умственные способности трехлетнего ребенка, а тело пострадавшей было покрыто синяками и язвами, которые находились на разных стадиях заживления. Узнав об этом, домой к ее бабушке отправились полицейские.

В разговоре с ними женщина заявила, что внучка упала с лестницы, и она думала, что с ней все будет в порядке. Однако правоохранители обыскали дом и нашли самодельную клетку, заполненную фекалиями.

«Лучше всего описать это как двухъярусную кровать, но нижнего спального места на ней не было. А нижняя двухъярусная кровать была окружена детскими клетками и самодельными решетками. В доме царил беспорядок, было не очень чисто. Условия были, мягко говоря, плачевными», — сообщили в полиции округа.

Луджан призналась, что держала девочку в клетке, чтобы контролировать ее. Как долго это продолжалось, неизвестно. Мать потерпевшей тоже была допрошена и сообщила, что почти не видела свою дочь с тех пор, как та стала жить у бабушки. В итоге родственниц арестовали, но позднее мать жертвы отпустили без предъявления обвинений.

Ранее дедушка заклеил внуку рот скотчем и упаковал его в картонную коробку.

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