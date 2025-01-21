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Ребенка еле спасли: дедушка заклеил внуку рот скотчем и упаковал его в картонную коробку

В Японии дедушка заклеил трехлетнему внуку рот скотчем и держал его в коробке
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Issei Kato/Reuters

В Японии полиция арестовала 26-летнюю женщину и ее 52-летнего отца по подозрению в истязании трехлетнего мальчика. Об этом сообщает NHK.

По информации СМИ, инцидент, после которого семьей заинтересовались в правоохранительных органах, произошел в Хиросиме. Следствие утверждает, что в сентябре 2024 года дедушка заклеил внуку рот скотчем, обмотал им же руки и ноги мальчика и поместил его в картонную коробку.

В январе 2025 года мать и дедушка привезли ребенка в больницу в истощенном состоянии, на тот момент мальчик находился в коме. Полиция предполагает, что несовершеннолетний подвергался систематическому насилию со стороны родственников. Оба подозреваемых арестованы и уже признали свою вину в истязании ребенка.

До этого в Краснодаре иностранца задержали за систематическое истязание беременной сожительницы.

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