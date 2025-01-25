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В Британии боятся уступить РФ влияние из-за закрытия Британского совета

Guardian: Британия может уступить РФ влияние в 40 странах без Британского совета
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Peter Morrison/AP

Возможное закрытие Британского совета из-за финансовых трудностей может дать России возможность расширить свое дипломатическое влияние в десятках стран. Об этом пишет газета The Guardian.

По данным издания, Британский совет, самостоятельно зарабатывающий 85% своего годового дохода в размере около $1,23 миллиарда, вынужден рассмотреть возможность прекращения деятельности в 30-40 странах.

Генеральный директор организации Скотт Макдональд предупредил, что в результате закрытия организации в этих странах возникнет вакуум, который может быть заполнен Россией. По его словам, РФ может использовать эту возможность для продвижения своей культуры и языка, а также для привлечения на свою сторону молодежи.

Финансовые проблемы Британского Совета связаны с правительственным займом в размере £200 миллионов, предоставленным во время пандемии COVID-19. Правительство установило коммерческие процентные ставки, а кредит ежегодно продлевается, чтобы избежать неплатежеспособности организации. Макдональд заявил, что организация может столкнуться с сокращением бюджета на £250 миллионов.

В прошлом году ФСБ России заявила о причастности Британского совета к разведдеятельности в Херсонской области в интересах Киева. Как писал «Интерфакс», заявленными целями британской правительственной организации является развитие сотрудничества в области образования, культуры и искусства между Великобританией и другими странами, однако «в реальности, указанная деятельность являются лишь прикрытием для работы британских спецслужб».

Ранее в Британии признали подготовку НАТО к войне против России.

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