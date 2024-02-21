ФСБ РФ выявила факты британской разведдеятельности в Херсонской области в интересах Киева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Отмечается, что речь идет о деятельности британской правительственной организации «Британский совет» (British Council).

«Через подконтрольные ей организации [организация] осуществляла разведывательную деятельность в интересах киевского режима», — говорится в сообщении ЦОС.

По информации ведомства, под влияние «Британского совета» попал житель поселка Новая Маячка гражданин РФ Чебукин Сергей. Ранее мужчина разделял ультранационалистические взгляды, но осознал, что его втягивают в преступную деятельность, и обратился в полицию. Сейчас спецслужбы проводят проверку деятельности «Британского совета».

До этого руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) признал тяжелое положение Вооруженных сил страны.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.