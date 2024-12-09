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Пенсионерка потерялась в лесу на 3 дня и выжила благодаря собаке

Mirror: 82-летняя австралийка потерлась в лесу и была найдена через 3 дня благодаря собаке

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Пенсионерка из Австралии потерялась в лесу на три дня и выжила благодаря своей собаке, пишет Mirror.

Патрисия Диксон пропала без вести во время прогулки с собакой. На камерах было видно, как 82-летняя женщина и питомец зашли в лес, откуда уже не вышли. Экстренные службы начали поисковую операцию с участием полицейских, волонтеров и групп поддержки, а также соседей.

Спустя три дня поисков спасатели нашли Патрисию всего в нескольких сотнях метров от ее дома, услышав лай ее собаки. Несмотря на сильную жару, пожилая женщина смогла дожить до момента спасения, однако была обезвожена. Диксон была направлена в больницу для оценки состояния здоровья, а собаку отправили в ветеринарную клинику на обследование.

Соседка Патрисии, Кайли Линто, была потрясена новостью:

«Это настоящее чудо. Мы начали бояться худшего», — прокомментировала соседка Патрисии, Кайли Линто.

Ранее потерявшийся турист выживал 50 дней в дикой природе и был чудом спасен.

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