Выкатившийся за пределы полосы борт «Хабаровских авиалиний» отстранили от рейсов

Самолет авиакомпании «Хабаровские авиалинии», который при взлете с площадки в Нелькане выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, отстранен от полетов на время проверки. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале ведомства.

«Комиссия Дальневосточного МТУ Росавиации расследует серьезный авиационный инцидент, произошедший в субботу, 25 января, с самолетом Ан-24РВ (регистрационный номер RA-47363) «Хабаровских авиалиний» в Аяно-Майском районе Хабаровского края», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, расследование будет проводиться в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами. В ходе проверок будут установлены причины инцидента и приняты меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем.

Инцидент произошел утром в субботу в поселке Нелькан Аяно-Майского района. Самолет, на борту которого находились 24 человека, не смог взлететь, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и заехал в кусты. Никто не пострадал.

Ранее в Норильске пассажирский самолет выкатился за пределы полосы.