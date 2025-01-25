Мужчина несколько месяцев прятался от полиции в стоге сена

В Польше мужчина, объявленный в розыск, несколько месяцев прятался в стоге сена, пишет Podlasie24.

В середине января стало известно, что 40-летний житель муниципалитета Станин, объявленный в розыск в июне прошлого года, нашел себе довольно необычное укрытие. Все это время он жил в поле среди тюков соломы, накрытых брезентом. Все это время один из членов семьи обеспечивал его едой и напитками.

Как сообщается, мужчину должны были отправить на полгода в тюрьму за нарушение судебного запрета на вождение, но он, узнав о выданном на его имя ордере на арест, подался в бега. Недавно его разыскали и задержали, теперь поляк точно отправится за решетку.

Ранее россиянин пришел в полицию за паспортом, забыв, что находится в федеральном розыске.