Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина несколько месяцев прятался от полиции в стоге сена

Находившийся в розыске поляк месяцами прятался в стоге сена
close
KPP Łuków

В Польше мужчина, объявленный в розыск, несколько месяцев прятался в стоге сена, пишет Podlasie24.

В середине января стало известно, что 40-летний житель муниципалитета Станин, объявленный в розыск в июне прошлого года, нашел себе довольно необычное укрытие. Все это время он жил в поле среди тюков соломы, накрытых брезентом. Все это время один из членов семьи обеспечивал его едой и напитками.

Как сообщается, мужчину должны были отправить на полгода в тюрьму за нарушение судебного запрета на вождение, но он, узнав о выданном на его имя ордере на арест, подался в бега. Недавно его разыскали и задержали, теперь поляк точно отправится за решетку.

Ранее россиянин пришел в полицию за паспортом, забыв, что находится в федеральном розыске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами