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Россиянин пришел в полицию за паспортом, забыв, что находится в федеральном розыске

Находившийся в розыске россиянин потерял паспорт и сам пришел в полицию
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МВД России/14.мвд.рф

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, сообщившего о пропаже паспорта. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Недавно 36-летний Денис Р. потерял паспорт и решил восстановить его через петербургскую полицию, но забыл, что находится в федеральном розыске.

Правоохранители проверили базу данных и узнали, что заявитель скрывается от следствия. Запрос на его арест отправили сотрудники УМВД по Новосибирской области.

По данным Telegram-канала, Дениса задержали на месте, в отделении на улице Маршала Новикова. Какое именно преступление совершил мужчина, неизвестно, однако, как уточняется, потерянный паспорт он все же получит.

Ранее находившийся в розыске поляк заявил в полицию об угоне своей машины и попался. Личность заявителя решили проверить через полицейскую систему и выяснили, что он разыскивается для отбывания наказания в виде лишения свободы за совершенные преступления. Обвиняемого задержали, а вскоре после этого оказалось, что его машину никто не угонял и владелец просто забыл, где ее припарковал.

Ранее женщина стала научным сотрудником МГУ им. Ломоносова, пока находилась в розыске на территории Армении.

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