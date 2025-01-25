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Выкатившийся за пределы взлетной полосы самолет Aн-24 отстранили от полетов

Росавиация расследует инцидент с самолетом Aн-24, выкатившимся за пределы ВПП
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Telegram-канал «Дерзкий Хабаровск»

Росавиация расследует инцидент с самолетом Aн-24РВ, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на Дальнем Востоке. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Комиссия Дальневосточного МТУ Росавиации расследуют серьезный авиационный инцидент, произошедший в субботу, 25 января, с самолетом Ан-24РВ (регистрационный номер RA-47363) «Хабаровских авиалиний» в Аяно-Майском районе Хабаровского края», — написал он.

Самолет, совершавший рейс из Нелькана в Хабаровск, был отстранен от полетов, проводится оценка его технического состояния, рассказал Кореняко.

Он подчеркнул, что расследование будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов. Его ключевая цель — установление причин и принятие мер по их предотвращению в будущем.

Инцидент произошел утром в субботу в поселке Нелькан Аяно-майского района. Самолет, на борту которого находились 24 человека, не смог взлететь, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и заехал в кусты. Никто не пострадал.

Ранее в Норильске пассажирский самолет выкатился за пределы полосы.

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