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Полиция раскрыла подпольный цех, производивший контрафактные шампуни

В Самарской области раскрыли с контрафактными шампунями известных брендов

В Самарской области правоохранители раскрыли подпольное производство шампуней в упаковках известных брендов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по городу Сызрань при поддержке бойцов Росгвардии задержали предполагаемого подозреваемого, который хотел наживиться на производстве поддельной косметики.

«В ходе обысков в складских помещениях изъято специальное упаковочное оборудование, более 30 тысяч наполненных пластиковых емкостей с этикетками известных брендов», — рассказала Волк.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров» УК РФ, мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в подмосковных Химках нашли подпольное производство «Кока-Колы» и «Пепси».

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