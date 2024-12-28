Силовики раскрыли подпольный цех по производству контрафактной парфюмерии

В Москве осудили участников криминального бизнеса по производству парфюмерии без предусмотренной законом маркировки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

«В поле зрения оперативников попали объявления в сети интернет с предложениями широкого ассортимента парфюмерии. Выяснилось, что она фасовалась на складе, расположенном на проспекте Андропова в г. Москве. Жидкость разливалась в небольшие емкости, которые опечатывались этикетками с нанесенными логотипами популярных мировых брендов», — рассказала Волк.

После этого предприниматели делали красивые фотографии продукции. Также у компании был свой офис и кол-центр, который занимался обработкой заказов. Товар продавали по всей России через интернет-площадки и магазины.

В ходе 30 обысков, проведенных в рамках оперативных мероприятий, правоохранители изъяли 13 тысяч флаконов духов. Их стоимость оценивается в 50 млн рублей.

Перед судом по обвинению по статьям «Незаконное предпринимательство» и «Незаконное использование средств индивидуализации товаров» предстали 17 человек. В зависимости от роли и степени участия в криминальном бизнесе осужденные получили условные сроки или наказание в виде принудительных работ. Дело пяти фигурантов еще находится на рассмотрении суда.

Ранее в Самарской области раскрыли цех с контрафактными шампунями известных брендов.