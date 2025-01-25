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В Екатеринбурге против тренера, уличенного в педофилии, возбудили 33 уголовных дела

Детского тренера из Екатеринбурга будут судить за 33 эпизода домогательств
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Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге будут судить тренера по плаванию, который годами развращал воспитанницу. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на источник.

Обвиняемый в сексуализированном насилии отказался признать свою вину. Тем не менее он продолжает находиться под стражей.

«Дела по 33 эпизодам возбуждены по статье 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера». Они основаны на показаниях потерпевшей», — отметил собеседник агентства.

Как сообщается, бывший спортсмен и тренер по плаванию, работавший в одной из спортивных школ Екатеринбурга, домогался своей ученицы с 2021 года по 2023. Все происходило, когда мужчина выезжал с подопечной на соревнования в другие регионы России и в ближайшее зарубежье.

По версии следствия, он совершал «развратные действия, направленные на пробуждение у школьницы интереса к сексуальным отношениям». На тот момент жертве было 12-14 лет. В мае прошлого года подозреваемого задержали. В СУ СКР по Свердловской области это дело комментировать отказались.

Ранее в совращении 11-летней девочки обвинили тренера секции ушу из Петербурга.

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