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В Петербурге детского тренера обвинили в совращении 11-летней девочки

РЕН ТВ: в Петербурге детского тренера подозревают в совращении воспитанницы
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Тренер секции ушу обвиняется в домогательствах в отношении несовершеннолетней и насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным РЕН ТВ, инцидент произошел в летнем лагере при школе. Злоумышленник домогался 11-летней девочки с мая по июнь 2024 года.

Подозреваемый — тренер секции ушу находится под стражей, изначально его обвиняли в растлении несовершеннолетней, позднее в отношении мужчины было возбуждено еще одно уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

До этого сообщалось, что в Саратове детский тренер получил восемь лет за развращение детей. Тренер-преподаватель спортивного учреждения систематически «совершал в отношении своих воспитанников развратные действия». Это происходило в период с декабря 2021-го по март 2023 года. О произошедшем правоохранители узнали после того, как одна из подопечных поделилась ситуацией с родителями, те обратились в полицию.

Ранее таксист-мигрант домогался 15-летней пассажирки в Москве.

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