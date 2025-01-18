В Петербурге детского тренера обвинили в совращении 11-летней девочки

Тренер секции ушу обвиняется в домогательствах в отношении несовершеннолетней и насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным РЕН ТВ, инцидент произошел в летнем лагере при школе. Злоумышленник домогался 11-летней девочки с мая по июнь 2024 года.

Подозреваемый — тренер секции ушу находится под стражей, изначально его обвиняли в растлении несовершеннолетней, позднее в отношении мужчины было возбуждено еще одно уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

До этого сообщалось, что в Саратове детский тренер получил восемь лет за развращение детей. Тренер-преподаватель спортивного учреждения систематически «совершал в отношении своих воспитанников развратные действия». Это происходило в период с декабря 2021-го по март 2023 года. О произошедшем правоохранители узнали после того, как одна из подопечных поделилась ситуацией с родителями, те обратились в полицию.

Ранее таксист-мигрант домогался 15-летней пассажирки в Москве.