Только 3% датчан выступают за присоединение Гренландии к США, против выступают 90%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательской компанией Epinion для телерадиокомпании DR.

Гренландия стала датской колонией в 1814 году и была признана частью Датского королевства с 1953 года. В 1973 году Гренландия вступила в Европейское экономическое сообщество вместе с Данией. В данный момент она является автономной территорией (провинцией), входящей в Датское королевство.

Согласно опросу, 17% датчан считают, что Гренландия должна стать независимой. С другой стороны, 27% опрошенных заявили, что все должно остаться как сейчас, а 43% хотят, чтобы Гренландия получила больше автономии.

«Только 3% датчан считают, что США должны взять под свой контроль Гренландию, а 90% отвергают это», — говорится в материале.

Накануне Financial Times сообщила, что телефонный разговор президента США Дональда Трампа и премьер-министра Дании Метте Фредериксен, состоявшийся на прошлой неделе, прошел ужасно. По ее данным, Трамп настаивал на серьезности своих намерений по поводу присоединения Гренландии, несмотря на отказ Дании продать или передать остров.

Ранее МИД Дании дал согласие на обсуждение с США вопроса о будущем Гренландии.