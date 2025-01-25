Немец провел 120 дней под водой без подъема на поверхность и установил новый рекорд

Немецкий инженер Рюдигер Кох прожил в специальной капсуле у берегов Панамы 120 дней, тем самым став новым рекордсменом по самому долгому пребыванию под водой без подъема на поверхность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

Капсула площадью 30 квадратных метров, в которой жил мужчина, находилась на 11-метровой глубине и была оборудована всеми современными удобствами, в том числе кроватью, туалетом, телевизором, компьютером. Также туда был проведен интернет и есть тренажер. Однако там не было душа.

Электричество для капсулы вырабатывалось с помощью солнечных батарей, но еще имелся запасной генератор. По данным агентства, подводная капсула Коха соединялась с надводным помещением, через которое ему передавали продукты. Этим помещением пользовались посетители, в том числе врач.

Кох побил рекорд американца Джозефа Дитури, который провел под водой 100 дней. Новый рекорд сразу же зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса.

По данным агентства, Кох — поклонник персонажа из романа Жюля Верна «20 000 лье под водой» — капитана Немо. В подводном доме он держал книгу рядом с собой, на прикроватном столике. По словам самого рекордсмена, он пытался доказать, что люди могут жить под водой.

Ранее в Китае женщина установила мировой рекорд по количеству подтягиваний за одну минуту.