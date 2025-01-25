В ООН назвали главный вызов человечеству

Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН Селесте Сауло заявила РИА Новости, что климатический кризис стал главным вызовом для человечества.

Она считает, что для борьбы с климатическими проблемами нужно больше финансирования из-за масштабов.

«Мы наблюдаем множество признаков международной приверженности борьбе с изменением климата и поддержке климатических действий — не только со стороны правительств, но и все чаще со стороны корпоративного и делового секторов, а также гражданского общества», — сказала генсек.

При этом она признала, что произошло значительное увеличение финансирования борьбы с изменением климата. Например, на 29-й конференции по изменению климата в Баку решили утроить объем финансирования до $300 млрд в год к 2035 году. Но средств понадобится еще больше, считает генсек.

До этого международная группа ученых под руководством Университета штата Орегон в США пришла к выводу, что климатический кризис на Земле продолжает прогрессировать. Об этом свидетельствуют последние измерения планетарных показателей жизнедеятельности.

По словам специалистов, из 35 параметров, которые используются для отслеживания изменений климата, 25 достигли рекордно высоких значений в 2024 году.

Ранее исследователи выяснили, что уровень озона в Арктике достиг рекордно высокого показателя.