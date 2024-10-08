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Уровень озона в Арктике достиг рекордно высокого показателя, выяснили ученые

GRL: в марте концентрация озона над Арктикой была максимальной с 1970-х годов

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NOAA Ozone Watch

Американские ученые из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отметили рекордное восстановление озонового слоя над Арктикой. Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

По словам специалистов, в марте 2024 года концентрация стратосферного озона над Северным полюсом достигла максимальных показателей с 1970-х годов.

Среднее значение озона в марте года достигло пика в 477 единиц Добсона (DU), что на 6 DU выше предыдущего рекорда в марте 1979 года и на 60 DU выше среднего значения за исследуемый период (с 1979 по 2023 год). Ежедневные рекордные уровни для Арктики наблюдались примерно в течение половины месяца, а 20 марта наблюдался максимум в 499 DU.

Уровни озона выше средних показателей сохранялись до сентября.

Ученые отметили, что восстановление озонового слоя оказалось связано с процессами изменения климата. Усиление зимних вихревых потоков тепла в атмосфере замедлило полярный вихрь вокруг Арктики, из-за чего воздух из средних широт принес в регион больше озона, чем обычно.

Учитывая, что в ближайшие годы прогнозируется рост выбросов углекислого газа, исследователи считают, что приток озона к Северному полюсу будет происходить и дальше.

Ранее ученые выяснили, что атмосферная аномалия задержала открытие озоновой дыры в 2024 году.

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