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Шесть человек пострадали во время инцидента на борту самолета в Нигерии

В Нигерии шесть человек пострадали в результате тряски на борту Boeing в воздухе

На пассажирском авиалайнере во время полета произошла резкая тряска, в результате которой пострадали шесть человек и воздушное судно было вынуждено совершить аварийную посадку в нигерийском городе Лагос. Об этом сообщил телеканал CNN.

Самолет Boeing 787 авиакомпании United Airlines выполнял рейс из Лагоса в международный аэропорт Вашингтона. На видео, снятом пассажирами, виден хаос на борту, разбросанные вещи и еда.

На борту воздушного судна находились 245 пассажиров, восемь бортпроводников и три пилота. В результате инцидента пострадали четыре пассажира и два члена экипажа. Их доставили в ближайшую больницу.

Неясно, что вызвало тряску во время полета. United Airlines заявила, что причиной не была сильная турбулентность. Компания работает с авиационными властями США и Нигерии, чтобы понять причину произошедшего.

До этого в США эвакуировали самолет с более чем 200 пассажирами из-за возгорания в двигателе.

Ранее в Калифорнии самолет упал на здание возле аэропорта.

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