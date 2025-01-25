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В Великобритании захоронят почти 140 тонн радиоактивного плутония

Daily Telegraph: Британия поместит в могильник 140 тонн радиоактивного плутония
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Shutterstock

Правительство Великобритании приняло решение отправить в могильник около 140 тонн радиоактивного плутония, полученного при работе гражданских ядерных реакторов. Об этом пишет издание The Daily Telegraph.

Предполагается, что крупнейший в мире запас плутония смешают с жидким стеклом, а затем полученную массу поместят в стальную или бетонную оболочку. После этого блоки захоронят в укрепленном бункере под морем, но на сегодняшний день в Великобритании подобного объекта нет, говорится в публикации.

По данным издания, министру энергетики королевства было настоятельно рекомендовано пересмотреть решение правительства, поскольку представители отрасли утверждают, что запасы, которые классифицируются как опасные ядерные отходы, могут быть использованы в качестве потенциального топлива для разрабатываемых современных реакторов.

«Это ценный национальный ресурс. Честно говоря, с точки зрения энергетики, это решение — полнейший вандализм», — добавил собеседник издания, работающий в атомной отрасли.

В прошлом году немецкие ученые из Центра имени Гельмгольца в Дрездене-Россендорфе выяснили, что некоторые виды бактерий могут преобразовывать радиоактивные материалы, делая их более устойчивыми и менее опасными для окружающей среды. Как показали эксперименты, микробы из рода Desulfosporosinus преобразуют легко растворимый в воде шестивалентный уран в почти нерастворимый четырехвалентный. По словам исследователей, бактерии за неделю превратили около 40% растворенного вещества в его более безопасную форму.

Ранее на западе Польши обнаружили радиоактивные отходы.

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