Ученые нашли микробы, способные обезвреживать радиоактивные отходы

Немецкие ученые из Центра имени Гельмгольца в Дрездене-Россендорфе выяснили, что некоторые виды бактерий могут преобразовывать радиоактивные материалы, делая их более устойчивыми и менее опасными для окружающей среды. Исследование опубликовано в журнале Science of The Total Environment (STTE).

Специалисты обратили внимание на микробы рода Desulfosporosinus, обитающие в безвоздушной среде глинистых пород. Такие породы используются для создания защитных барьеров в хранилищах высокорадиоактивных отходов.

Ученые изучили взаимодействие Desulfosporosinus с растворами солей урана.

Уран встречается в различных соединениях и имеет разные степени окисления. В природных месторождениях радиоактивный элемент обычно представлен в четырехвалентной и шестивалентной формах. Любые соединения урана токсичны, причем степень токсичности зависит от их растворимости.

Как показали эксперименты, Desulfosporosinus преобразует легко растворимый в воде шестивалентный уран в почти нерастворимый четырехвалентный. По словам исследователей, бактерии за неделю превратили около 40% растворенного вещества в его более безопасную форму. По словам специалистов, это происходит в благодаря защитной реакции микроорганизмов.

Авторы научной работы отметили, что их открытие поможет повысить надежность хранилищ радиоактивных отходов, а также создать новые методы очистки загрязненной радиацией воды.

Ранее в России научились извлекать больше урана-235 из отработанного ядерного топлива.