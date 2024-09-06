На западе Польши обнаружили радиоактивные отходы

Полицейские города Седлец Великопольского воеводства в Польше обнаружили радиоактивные отходы. Об этом сообщило местное издание RMF24.

Отходы были обнаружены на территории частного домовладения. Всего правоохранители обнаружили более 50 источников радиации.

«Утром наши службы получили информацию об опасных материалах в одноквартирном доме в Седлеце. На месте работают полиция и пожарная команда», — говорится в сообщении.

Движение в данном районе города временно перекрыли. К работам по устранению радиоактивных отходов приступили экологические бригады.

До этого нигерийские ученые из Университета Ковенант и Илоринского университета изучили экологическую ситуацию в дельте реки Нигер на юге Нигерии. Выяснилось, что уровень урана в дельте реки Нигер оказался в четыре раза выше нормы.

Ранее в Хабаровске ввели режим ЧС из-за радиации.