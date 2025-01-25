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На Бали задержали основателя «русской деревни»

Detik: на Бали арестовали основателя «русской деревни» Фрея
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Depositphotos

На острове Бали в Индонезии арестовали 53-летнего немецкого бизнесмена Андре Фрея — основателя комплекса апартаментов PARQ Ubud, известного как «русская деревня». Об этом пишет местный портал Detik.

Фрей нарушил правила землепользования: через возглавляемую им компанию переоборудовал сельскохозяйственные земли в районе Убуда под виллы и различные туристические объекты, пишет издание со ссылкой на генерального инспектора полиции Бали Даниэля Адитьяджая.

На передел сельскохозяйственных земель под коммерческую деятельность пожаловались местные жители, после чего правоохранительные органы начали проверку. Выяснилось, что у Фрея не было необходимых разрешений.

В прошлом году проживающий на Бали россиянин Антон Занимонец в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что русскоязычные стали приезжать на Бали меньше после волны депортаций и травли в соцсетях. По его словам, на улицах даже перестала звучать русская музыка.

В марте 2023 года сообщалось, что жители округа Южная Кута на Бали обратились в иммиграционную полицию с жалобой на существование «русской деревни», где живущие в ней россияне арендуют апартаменты и не следуют местным нормам и обычаям. По словам главы группы наблюдения за иностранцами, в округе наблюдались признаки существования «маленькой Москвы». Позднее в балийских апартаментах PARQ Ubud, известных как «русская деревня», был проведен рейд.

Ранее проживающий на Бали россиянин рассказал, что иностранцы напуганы из-за внимания иммиграционной службы.

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