Житель Бали рассказал о последствиях волны депортаций русскоязычных с острова

На индонезийском острове Бали сократилось число русских. Об этом «Газете.Ru» рассказал проживающий на острове россиянин Антон Занимонец. Он отметил, что русскоязычные стали приезжать на Бали меньше после волны депортаций и травли в соцсетях весной прошлого года.

«Весной была волна депортаций, и, можно сказать, что была практически травля русскоязычных в соцсетях. Для балийца или индонезийца, если говоришь по-русски, значит, russian. Поэтому была определенная травля, что русский сделал то, сделал се, был такой пик, когда особенно смотрели на русскоговорящих. Потом пошли сообщения в медиа, в том числе в зарубежных. Количество русскоговорящих, приезжающих сюда, снизилось. Я думаю, мы где-то на девятом-десятом местах по популярности среди всех наций. На первом месте всегда австралийцы, потом индийцы, китайцы, много Сингапура, очень много европейцев, американцы и только потом русские. Русские так активно здесь инвестируют и занимаются предпринимательской деятельностью, что их виднее, чем остальных. Количество точно снизилось, 100%. Перестала звучать русская музыка с улицы и больше русских меню я тут не видел, что на самом деле важно, потому что индонезийцы не хотели бы, чтобы какая-либо нация проживала компактно. Чтобы не было ни China Town, ни Russian City, ничего вообще такого, что показывало бы доминирование какой-либо нации, которая не является индонезийской», — сказал он.

Кроме того, с 14 февраля с туристов на Бали начнут взымать туристический сбор в размере 10$ (150 тысяч рупий). Занимонец уточнил, что эта сумма является для путешественников незначительной, поэтому никаких возмущений по этому поводу у людей нет. По словам мужчины, таким образом власти острова хотят снизить число туристов.

«Я даже не слышал и ни разу не видел ни в каких чатах, ни среди обширного сообщества, чтобы хоть кто-то этот вопрос поднимал. Просто потому что 150 тысяч рупий на Бали — это стоимость одного завтрака или обеда. Бали уже вообще давно не дешевый остров, особенно в сезон. Особые возмущения и у туристов возникают от стоимости на виллы или апартаменты или на то, что называется виллами, а по факту — деревянные хибары, построенные из непонятных материалов, которые стоят по $1-2 тыс. за месяц минимум. Поэтому вот эти 150 тысяч уже не играют роли. Бали пытается избавиться от бэкпакеров, то есть туристов, которые приезжают надолго с рюкзаком и живут впятером в одной комнате, так как они не тратят, экономят и еще пытаются зарабатывать на окружающих. Бали пытается хоть как-то снизить количество туристов сейчас. Особенно в сезон тут коллапс на дорогах, люди с чемоданами идут по дороге, чтобы успеть в аэропорт», — добавил он.

В марте 2024 года портал Detik сообщал, что жители округа Южная Кута на Бали обратились в иммиграционную полицию с жалобой на существование «русской деревни», где живущие в ней россияне арендуют апартаменты и не следуют местным нормам и обычаям. Тогда же издание Wall Street Journal писало, что губернатор Бали Ваян Костер обратился к центральному правительству с просьбой отменить право туристов из России и с Украины получать визы по прибытии в страну, а не подавать заявку на одобрение заранее. По его словам, просьба была вызвана нарушениями визового режима и экономическими преступлениями туристов.

Позднее в балийских апартаментах PARQ Ubud, известных как «русская деревня», из-за большого скопления иммигрантов был проведен рейд.

Ранее проживающий на Бали россиянин рассказал, что иностранцы напуганы из-за внимания иммиграционной службы.