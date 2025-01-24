Россияне увеличивают расходы на отпуск в 2025 году

В 2025 году россияне будут тратить на отпуск больше, чем в 2024-м

В 2024 году наблюдалось относительно равномерное распределение расходов россиян на отдых. Согласно данным опроса, 36% опрошенных в 2024 году уложились в сумму до 50 000 рублей на одного человека. Это показало исследование сервиса Купибилет, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

От 50 000 до 100 000 рублей потратили 34% ответивших; при этом 17% смогли позволить себе значительный бюджет в размере от 300 000 до 500 000 рублей, а оставшиеся респонденты (13%) в прошлом году израсходовали сумму от 100 000 до 300 000 рублей.

В 2025 году соотечественники планируют увеличить свои расходы на отдых. Доля тех, кто планирует потратить до 50 000 рублей, незначительно выросла до 39%; тех, кто рассчитывает на сумму от 50 000 до 100 000 рублей, осталась на прежнем уровне (34%). При этом заметно увеличилась доля тех, кто намерен потратить от 100 000 до 300 000 рублей — до 27%.

«Данные о расходах на отдых в 2024 и планы на 2025 год показывают, что россияне готовы тратить больше на путешествия, особенно на премиальный отдых или на эксклюзивные направления. В 2024 году спрос распределялся относительно равномерно между разными ценовыми категориями, от бюджетных до дорогих. Однако в планах на 2025 год заметно вырос интерес к более дорогим вариантам отдыха. Это говорит о том, что люди стали больше ценить качество и комфорт, выбирая эксклюзивные услуги и удобства, даже если за счет этого количество дней сокращается. Хотя цены на транспорт и другие услуги могли повлиять на общие расходы, главным фактором роста спроса на отдых является изменение предпочтений самих туристов», — поделился Андрей Маслак, директор по продукту Купибилет.

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