Наиболее уверены в своих перспективах после вуза будущие инженеры, айтишники и медики

Большинство студентов из числа будущих инженеров, IT-специалистов и медиков уверены, что смогут устроиться на престижную работу сразу после окончания университета. Это показало исследование РТУ МИРЭА, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Подавляющее большинство обучающихся — 78% — уверены, что смогут устроиться на работу сразу после окончания вуза и не испытают трудностей с поиском. Наибольшую уверенность в этом высказали будущие инженеры (87%), IT-специалисты (86%) и медики (75%). Еще 17% респондентов указали, что закладывают на поиск работы после выпуска из университета от месяца до трех, оставшиеся студенты думают, что потратят на поиск работы больше времени.

Среди факторов, которые являются преимуществами на рынке труда (множественный выбор), студенты назвали опыт практической работы или стажировки на предприятии или в компании (73%), наличие практического проекта в портфолио (62%), участие в профессиональных олимпиадах и конкурсах (26%), высокие баллы в дипломе (24%), знание иностранных языков (20%), наличие опыта работы не по специальности (13%).

Среди тех респондентов, кто ожидает быстрого трудоустройства после окончания университета, у 85% уже есть опыт практической работы или стажировки на предприятии, оставшиеся планируют получить его в процессе обучения.

По мнению студентов, факторами, которые могут помешать успешному и быстрому трудоустройству, являются отсутствие опыта работы (56%), несовпадение зарплатных ожиданий (43%), отсутствие опыта в прохождении отбора и собеседований (26%), трудность в поиске работы по своей специальности (6%).

«Современные российские студенты благодаря практическим семинарам и мастер-классам от потенциальных работодателей достаточно хорошо знакомы с современным рынком труда в России и его ожиданиями. Убежден, что без практического ожиданиями. Убежден, что без практического опыта обучение будет неполным», — прокомментировал результаты исследования ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

Ранее выяснилось, что найм через Telegram-каналы захватывает рынок труда в России.