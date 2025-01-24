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Российские врачи спали мужчину, на которого напал лось весом в полтонны

В Воронежской области спасли мужчину, на которого напал лось весом в полтонны
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maria.k.s/Shutterstock/FOTODOM

В Воронежской области врачи спасли 50-летнего мужчину, который впал в кому и попал в реанимацию после нападения лося. Об этом сообщает региональный минздрав.

По информации министерства, инцидент произошел в одном из сел региона. Местный фермер столкнулся со взрослым агрессивным лосем, вес которого составлял около полутонны. Животное напало на него.

Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу, где у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму и другие повреждения. Позже, после обследования, у него помимо множественных переломов костей черепа обнаружили скопление воздуха в полости и смещение срединных структур. Это признак дислокации мозга, которая является жизнеугрожающим состоянием.

Пострадавший впал в кому, его поместили в реанимацию и подключили к ИВЛ. Мужчине провели операцию по устранению последствий перелома — она прошла успешно. Через некоторое время он пришел в себя, прошел реабилитацию и был выписан.

Ранее турист попал в больницу после попытки снять видео со львом для соцсетей.

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