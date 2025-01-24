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Россиянин избил возлюбленную ножкой от тумбочки, а затем угрожал ей ножом

В Херсонской области мужчина избил возлюбленную ножкой от тумбочки и угрожал ножом
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Telegram-канал «ГУ МВД России по Херсонской области»

В Херсонской области 35-летний мужчина избил свою 40-летнюю возлюбленную ножкой от тумбочки, а затем угрожал ей ножом. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 23 января в поселке городского типа Чаплынка. Между сожителями произошла ссора на бытовой почве, и пьяный мужчина сломал тумбочку, ножкой от которой избил возлюбленную по голове. После этого он схватился за нож и стал угрожать женщине физическим устранением.

Женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы и попросила принять меры к своему ранее судимому сожителю. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, а также по статье об угрозе физическим устранением или причинением тяжкого вреда здоровью.

Ранее россиянин пришел в бар, оттаскал женщину за волосы и разбил бутылку о голову другого гостя.

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