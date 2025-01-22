Мужчина попытался изнасиловать школьницу в российском городе

В Калужской области 25-летний мужчина попытался изнасиловать несовершеннолетнюю. Об этом сообщает «НГРЕГИОН».

По информации издания, инцидент произошел в городе Обнинске. Злоумышленник попытался совершить изнасилование несовершеннолетней. После произошедшего девочка прибежала в школу в слезах, ей вызвали бригаду скорой помощи.

Следственный комитет региона сообщает, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении школьницы. Сотрудники правоохранительных органов по подозрению в совершении преступления задержали 25-летнего местного жителя. С мужчиной проводятся следственные действия, следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении фигуранта под стражу.

Ранее в Татарстане школьница забеременела от изнасиловавшего ее брата.