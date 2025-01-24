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Улицы Филадельфии опустели из-за страха мигрантов перед депортацией

Daily Mail: улицы Филадельфии опустели из-за боязни мигрантов быть депортированными
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Jimmy Budiman 1976/Shutterstock/FOTODOM

В Филадельфии улицы, на которых жили мигранты, опустели из-за страха людей быть депортированными из США, пишет Dail Mail.

На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о проведении самой масштабной депортационной операции в истории страны, нелегальные мигранты в Филадельфии начинают опасаться за своё будущее. Некогда оживлённые улицы района теперь кажутся пустынными, а местные жители живут в постоянном страхе.

«Страх есть. Он в твоей голове, он с тобой всегда. Даже когда выходишь на улицу и видишь, как кто-то смотрит на тебя, начинаешь волноваться. Кто они? Может, они доносят на меня?» — рассказал анонимный собеседник.

Филадельфия, как город-убежище, долгое время была безопасным местом для мигрантов, однако теперь всё изменилось, уверяют местные жители. Всего по данным Управления статистики внутренней безопасности, в США проживает около 11 миллионов нелегальных мигрантов.

Несмотря на то, что местные власти продолжают предоставлять определённую защиту, страх перед депортацией растёт. Приезжие, многие из которых бежали от преследований и насилия в своих странах, теперь вынуждены жить в постоянной тревоге, опасаясь, что их жизнь может измениться в любой момент.

Ранее в Белом доме отчитались о ходе операции по борьбе с нелегальной миграцией.

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