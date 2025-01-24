Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медиум из Японии склонял девушек к сексу, объясняя, что «иначе их похитят инопланетяне»

Mustsharenews: в Японии мужчина склонял девушек к сексу, угрожая им инопланетянами
close
News Post Seven

Медиум из Японии склонял девушек к сексу, объясняя, что «иначе их похитят инопланетяне», пишет Mustsharenews.

В Японии 74-летний Хирохито Сибуя был арестован за сексуальное насилие над несовершеннолетними девушками, используя абсурдные утверждения об угрозе со стороны инопланетян. Он утверждал, что пришельцы уничтожат их, если они не вступят с ним в интимную связь.

В конце 2022 года Сибуя пригласил к себе домой 19-летнюю девушку и, используя эту историю, убедил её заняться с ним сексом. Позже он повторил ту же схему с 17-летней девушкой. Однако вторая жертва, несмотря на то что поверила его словам, под давлением семьи и друзей обратилась в полицию, что привело к аресту мужчины.

Хирохито Сибуя жил в Токио вместе со своей женой и несколькими бывшими супругами. Этот случай вызвал широкий резонанс в Японии, поднимая вопросы о манипуляциях и психологическом насилии.

Ранее в Японии девушку арестовали за то, что она ежедневно звонила в пожарную часть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами