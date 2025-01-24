Медиум из Японии склонял девушек к сексу, объясняя, что «иначе их похитят инопланетяне», пишет Mustsharenews.

В Японии 74-летний Хирохито Сибуя был арестован за сексуальное насилие над несовершеннолетними девушками, используя абсурдные утверждения об угрозе со стороны инопланетян. Он утверждал, что пришельцы уничтожат их, если они не вступят с ним в интимную связь.

В конце 2022 года Сибуя пригласил к себе домой 19-летнюю девушку и, используя эту историю, убедил её заняться с ним сексом. Позже он повторил ту же схему с 17-летней девушкой. Однако вторая жертва, несмотря на то что поверила его словам, под давлением семьи и друзей обратилась в полицию, что привело к аресту мужчины.

Хирохито Сибуя жил в Токио вместе со своей женой и несколькими бывшими супругами. Этот случай вызвал широкий резонанс в Японии, поднимая вопросы о манипуляциях и психологическом насилии.

Ранее в Японии девушку арестовали за то, что она ежедневно звонила в пожарную часть.