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Россия и Мадагаскар подписали договор о неразмещении первыми оружия в космосе

МИД: РФ и Мадагаскар подписали заявление о неразмещении первыми оружия в космосе
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Сергей Корсаков/Роскосмос

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Мадагаскара Расата Рафарававитафика подписали договор о неразмещении первыми оружия в космосе (НПОК). Об этом в Telegram-канале сообщило российское дипведомство.

Отмечается, что документ стал значимым шагом в рамках глобализации международного политобязательства по НПОК и подтвердил решимость государств по объединению усилий для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве.

Стороны также подчеркнули необходимость заключения международного договора, запрещающего размещение оружия в космическом пространстве и применение силы или угрозы силой из космоса или в отношении космоса.

До этого правительство Китая обвинило власти США в развязывании гонки вооружений в космосе после размещения подразделения американских войск в Японии.

Чжан Сяоган отметил, что в настоящее время власти США продолжают расширять свой космический потенциал, а также укреплять военные союзы. По его словам, Пекин рассматривает подобные действия как «угрозу глобальной стратегической стабильности».

Ранее власти Мадагаскара объявили режим национального бедствия.

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