Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Мадагаскара Расата Рафарававитафика подписали договор о неразмещении первыми оружия в космосе (НПОК). Об этом в Telegram-канале сообщило российское дипведомство.
Отмечается, что документ стал значимым шагом в рамках глобализации международного политобязательства по НПОК и подтвердил решимость государств по объединению усилий для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве.
Стороны также подчеркнули необходимость заключения международного договора, запрещающего размещение оружия в космическом пространстве и применение силы или угрозы силой из космоса или в отношении космоса.
До этого правительство Китая обвинило власти США в развязывании гонки вооружений в космосе после размещения подразделения американских войск в Японии.
Чжан Сяоган отметил, что в настоящее время власти США продолжают расширять свой космический потенциал, а также укреплять военные союзы. По его словам, Пекин рассматривает подобные действия как «угрозу глобальной стратегической стабильности».
Ранее власти Мадагаскара объявили режим национального бедствия.