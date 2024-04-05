Власти Мадагаскара объявили режим национального бедствия

Правительство Мадагаскара объявило режим национального бедствия из-за последствий циклона «Гамане». Об этом написал портал 2424, ссылаясь на заявление кабмина.

«Есть все условия для объявления режима национального бедствия, и правительство решило сделать это», — цитирует портал текст официального документа.

По информации портала, более 90 тысяч человек пострадали от последствий циклона, также был нанесен серьезный ущерб общественной инфраструктуре. Введение режима национального бедствия позволит стране обратиться за международной помощью для ликвидации ущерба, отмечает издание.

В конце марта портал Orange Actu сообщал, ссылаясь на данные Бюро по управлению рисками и катастрофами Мадагаскара (BNGRC), что после циклона «Гамане» на острове не выжили 18 человек, еще три человека получили ранения.

Накануне в Зимбабве объявили режим национального бедствия из-за засухи. Катастрофическая засуха спровоцирована климатическим явлением под названием Эль-Ниньо, которое повышает общемировую температуру на протяжении продолжительного времени.

По словам главы африканского государства, власти ожидают, что в продовольственной помощи будут нуждаться более 2,7 млн человек. Президент также обратился к мировому сообществу с просьбой о помощи и сообщил, что стране потребуется дополнительно $2 млрд на борьбу с засухой.

Ранее ученые выяснили, что изменение климата повлияло на терроризм.